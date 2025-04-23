Оккупанты атаковали город дронами.

В ночь на среду, 23 апреля, массированной атаке дронов-камикадзе типа "шахед" также подвергся Харьков. Местные власти сообщают о "прилетах".

Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.

Как известно, прямо сейчас продолжается налет российских дронов на Украину, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров сообщил о работе противовоздушной обороны.

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Ночная атака дронов

Как сообщал УНИАН, этой ночью Российская Федерация направила группы беспилотных летательных аппаратов на Одессу и Полтаву. В обоих городах слышали громкие взрывы.

В пригороде Одессы начались пожары на территории объектов гражданской инфраструктуры, в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. В Полтаве сообщили о попадании по предприятиям и открытым территориям возле гражданских объектов.

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