На месте падения начался пожар.

Российский истребитель уронил на Воронежскую область крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69. Обычно их используют для атак по Украине.

Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает российский Telegram-канал Astra. По данным журналистов, накануне в поле неподалеку от поселка Александровка нашли обломки неизвестного объекта, который взорвался. После этого на месте начался пожар.

Сначала россияне решили, что на землю упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата, однако прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что на самом деле это фрагменты ракеты "Х-69", которую оккупационная армия РФ применяет для атак на энергетическую систему Украины:

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"Ракета совершила так называемое "самопроизвольное схождение" и разрушилась во время падения. Пострадавших и разрушений удалось избежать".

Россия бомбит собственную территорию

В июле западные журналисты подсчитали, что российские захватнические войска только за год уронили на Белгородскую область не менее 38 авиационных бомб.

Также напомним, что ранее ракета, которую оккупанты выпустили по Украине, ударила по населенному пункту Петропавловка в Воронежской области.

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