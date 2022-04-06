В Украине 6 апреля согласовали работу 11 гуманитарных коридоров / фото REUTERS

На 6 апреля в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров. Они будут действовать в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, коридоры работают по таким маршрутам:

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов - проспект Химиков, 28).
  • Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов - РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Из города Попасная в город Бахмут (место сборов - ул. Первомайская, 42).
  • Из поселка Горское в город Бахмут (место сборов - ул. Гагарина, 13).
  • Из города Рубежное до города Бахмут.

Также, добавила Верещук, из Запорожья будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.

А меж тем британская разведка сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться.

Вас также могут заинтересовать новости: