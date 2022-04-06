На 6 апреля в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров. Они будут действовать в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, коридоры работают по таким маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов - проспект Химиков, 28).
- Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов - РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Из города Попасная в город Бахмут (место сборов - ул. Первомайская, 42).
- Из поселка Горское в город Бахмут (место сборов - ул. Гагарина, 13).
- Из города Рубежное до города Бахмут.
Также, добавила Верещук, из Запорожья будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.
А меж тем британская разведка сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться.