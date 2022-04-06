В частности, из Мариуполя в Запорожье можно будет добраться собственным транспортом.

На 6 апреля в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров. Они будут действовать в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, коридоры работают по таким маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов - проспект Химиков, 28).

Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов - РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Из города Попасная в город Бахмут (место сборов - ул. Первомайская, 42).

Из поселка Горское в город Бахмут (место сборов - ул. Гагарина, 13).

Из города Рубежное до города Бахмут.

Также, добавила Верещук, из Запорожья будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.

А меж тем британская разведка сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться.

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