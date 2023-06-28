По словам Натальи Гуменюк, россияне понимают, что ремонт Чонгарского моста не даст результатов.

После удара по Чонгарскому мосту, расположенному на админгранице между оккупированным Крымом и Херсонщиной, российские захватчики пытаются использовать в логистике путь через Армянск.

Об этом сообщила в эфире "Эспрессо" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты видят, что попытки отремонтировать Чонгарский мост безрезультатны.

"Мост поврежден настолько, чтобы не выдерживать нагрузку, которая предусматривает передвижение военной техники и перевозку боеприпасов. Россияне пытаются обустроить понтонные переправы. Но если мы достали до моста, то что мешает достать до понтонных переправ? Они продолжают это делать в ожидании следующей "бавовны". Постараемся, чтобы ждали недолго", – отметила Гуменюк.

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Представительница пресс-центра Сил обороны юга добавила, что после удара по Чонгарскому мосту россияне пытаются использовать дорогу через оккупированный Армянск. Однако этот путь слишком близко к позициям украинских войск.

"Это нервирует врагов. Они не чувствуют безопасности в использовании этого логистично-транспортного пути", – подчеркнула Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту

Утром 22 июня оккупанты сообщили об ударе по Чонгарскому мосту. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на нескольких мостах повреждено дорожное покрытие. Били якобы ракетами Storm Shadow.

Это существенно повредило логистику российских оккупационных войск. В британской разведке заявили, что теперь россияне тратят по крайней мере на 50% больше времени на доставку жизненно важной поддержки войскам РФ на фронте через альтернативные пути.

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