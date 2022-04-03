Ранее Кулеба подчеркнул, что единственный способ остановить войну – продолжить поставки украинской стороне оружия.

Соединенные Штаты готовы продолжить оборонную поддержку Украины. В частности, сообщается, что вскоре наши военные будут иметь по 10 противотанковых систем на каждый танк оккупантов.

"На каждый российский танк скоро в Украине будет приходиться 10 противотанковых систем", – цитирует заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена журналистка CNN Наташа Бертранд у себя в Twitter.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после недавнего разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном отметил, что впереди Россию ждет еще больше ударов по экономической, финансовой системе и торговле.

В то же время глава МИД подчеркнул, что единственный способ остановить зверства путинских фашистов – продолжить поставки украинской стороне танков, боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов. Ненависть россиян к украинцам нивелирует все, что Европа видела со времен Второй мировой войны, добавил он.

Добавим, что американский гарант Джон Байден, выступая в Варшаве 26 марта, заявил, что Путин не должен оставаться у власти и назвал российского диктатора "мясником". Впоследствии он добавил, что не отказывается от своих слов.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, каждые шесть часов российские захватчики в Украине убивают одного ребенка, а еще каждые 3 часа травмируют одного маленького украинца.

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