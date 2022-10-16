Единственный нюанс, на котором акцентируют внимание пограничники, пропуск на границе будет занимать больше времени, чем с документами.

Украинцы без документов смогут заехать на территорию Украины, но это потребует больше времени на границе, чем обычно.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

"Тем украинцам, у которых нет документов и все же они прибудут на украинский участок границы, пограничники обеспечат их оформления. Единственное - это может немного дольше по времени длиться, потому что необходима проверка для того, чтобы установить личность, и в дальнейшем они будут пропущены на территорию Украины", - сказал он.

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Демченко подчеркнул, что если украинцы находятся в странах, где они могут обратиться в дипломатические учреждения и сделать себе удостоверение личности на возвращение в Украину, то лучше это сделать.

Война в Украине:

На конец июля 2022 года временную защиту в Европе официально получили 3,7 миллиона беженцев из Украины, в лидерах были также Польша, Германия и Чехия.

Тогда больше всего украинцев получили статус временной защиты в Польше –1,234 миллионов. В то же время, как сообщала польская Пограничная служба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страну прибыло 4,968 миллионов граждан, а выехали в Украину – около 3 миллионов.

В конце сентября сообщалось, что при наихудшем сценарии Украину могут покинуть еще до 5 млн граждан.

14 октября были расширены полномочия ряда консульств Украины за рубежом для ускорения порядке выдачи временного удостоверения личности на возвращение в Украину. Речь идет о консульствах в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии.

Согласно постановлению №57 и изменениями в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию государства при наличии свидетельства о рождении. Отныне и людей старше 18 лет, потерявших свои документы, также пропускают при наличии свидетельства о рождении.

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