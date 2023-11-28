На кадрах видно, что "русский мир" принес городу лишь разрушения.

В сети показали, как выглядит уничтоженный российскими оккупантами Соледар Донецкой области.

Видео полностью уничтоженного города опубликовал Телеграм-канал Supernova+. На кадрах видно, что российская армия превратила Соледар в город-призрак. Уничтожены многоэтажки и другие здания.

Кадры датированы 21 ноября и сняты с окна автомобиля. Интересно, что на видео не видно ни одного человека.

Бои за Соледарь - что известно

Российские оккупанты несколько месяцев пытались захватить Соледар в Донецкой области. За город шли тяжелые бои, в ходе которых россияне уничтожили всю инфраструктуру.

25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские бойцы ушли из Соледара, чтобы сохранить жизнь воинов. По его словам, Россия в боях за город потеряла столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.

В свою очередь командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди заявил, что ВСУ нужно больше боеприпасов, чтобы выбить российских оккупантов из Соледара.

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