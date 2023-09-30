Украинские воины поразили, в частности, несколько джипов оккупантов.

Под городом Соледар Бахмутского района Донецкой области в течение суток украинские воины поразили два блиндажа российских захватчиков, а также четыре машины противников.

Врагу нанесли потери аэроразведчики 30-й отдельной моторизованной бригады им. князя Константина Острожского "Команда Вялого", а также операторы FPV-дронов из других подразделений, поделился в субботу, 30 сентября, в Telegram генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и показал яркое видео.

"Отличная работа. Масштабируем уничтожение врага", - сообщил он. На опубликованном видео заснято, в частности, уничтожение трех джипов захватчиков.

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Генштаб ВСУ утром 30 сентября отчитался, что наши воины продолжают двигаться вперед на двух направлениях - Бахмутском и Мелитопольском. По его данным, захватчики несут потери в технике и живой силе.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 30 сентября 2023 года составляют примерно 278 тысяч 130 противников. Также ликвидировано, в частности, 8 854 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн.

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