Сейчас украинские военные находятся на подготовленных заранее позициях и заняли оборону.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" заявил, что украинским защитникам, которые были вынуждены отойти от Соледара Донецкой области, нужно больше боеприпасов, чтобы выбить оттуда российских оккупантов.

"Относительно того, чтобы продвинуться в Соледаре, большой потребности в танках нет. Нам больше нужен БК. Это позволит повысить интенсивность огня. Такое усиление огня позволило достичь успехов в Харьковской и Херсонской областях. Если уничтожена инфраструктура, логистика и командование, это позволяет осуществить молниеносные наступательные операции", – объяснил военный в эфире Апостроф TV.

По словам "Мадяра", сейчас украинские военные находятся на подготовленных заранее позициях и заняли оборону.

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"На первом этапе Соледар штурмовала ЧВК без особой артиллерийской поддержки. Теперь подтянулась армия. Бои на окраинах Соледара продолжаются там, где это удобно и тактически выгодно для ВСУ. Для перехода в наступление нам надо дополучить оружие и снаряжение", – продолжил он.

Командир отметил, что наступление оккупантов с севера, где находится Соледар, и с юга может создать проблемы для Бахмута. Из-за этого оборона сейчас идет с трех сторон.

Военный добавил, что на южном направлении у врага заметных успехов нет.

"На всей полосе фронта населенные пункты разрушены до основания. Там нет ни одного целого здания. Каждый населенный пункт попадает в "плановые цели", на которые расходуется весь остаток огневой силы. Поэтому любая даже маленькая деревня методично месяцами ежедневно уничтожается огнем. Как результат, там даже руин не остается. Все перемешано с землей", – отметил Бровди.

"Мадяр" подчеркнул, что у вагнеровцев более низкий уровень страха, чем у российских "чмобиков". С другой стороны, они имеют нулевой уровень военной подготовки.

"Их никто не планировал обучать. Ими просто быстро пополнили численность. Единственное, чем они берут – это количество. Они всегда атакуют однотипно, что позволяет их быстрее уничтожать и в большем количестве", – пояснил "Мадяр".

Бои за Соледар

Украинские защитники длительное время мужественно держали оборону Соледара Донецкой области, который штурмовали российские оккупанты. За время боев россияне объявляли о захвате Соледара несколько раз, однако эти заявления не соответствовали действительности.

На этом фейки российской стороны не закончились. Позже россияне заявили о якобы уничтожении первого американского танка М1 Abrams под Соледаром. Рашисты распространяют фейк об уничтожении Abrams с помощью обычного РПГ-18 "Муха". Примечательно, что о передаче этих танков Украине было объявлено лишь 25 января.

За время интенсивных боев украинские защитники ликвидировали в районе Соледара немалое количество российских оккупантов, среди которых и наемники ЧВК "Вагнер". Так, подразделения украинских пограничников уничтожили группу оккупантов, которая располагалась в промышленной зоне города. Для этого использовались беспилотники и артиллерия.

25 января 2023 года стало известно, что Вооруженные Силы Украины вышли из города Соледар, поскольку российские оккупанты сравняли его с землей.

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