Российская кампания была замедлена из-за проблем с поставками продуктов питания и топлива, а также необходимыми услугами для ее войск.

Российские военные, размещенные на базе в городе Валуйки, Белгородской области, на границе с Украиной, сталкиваются с нехваткой пищи, одежды и снаряжения.

Об этом сообщает Reuters.

Британская военная разведка и Пентагон в опубликованных оценках утверждают, что российская кампания замедлена из-за проблем с поставками продуктов питания и топлива, а также необходимыми услугами для ее войск.

Мать одного из солдат, которого отправили воевать против Украины, рассказала, что дважды с февраля приезжала в Валуйки, чтобы привезти еду для подразделения сына из-за нехватки пайков.

По ее словам, у некоторых солдат в воинской части были сапоги с отвалившимися подошвами и полотняные куртки с хлопковой прокладкой, которые не могут согреть.

Местная жительница Ольга Лукина, чей муж служит в разведывательном подразделении страны-агрессора, рассказала, что разведчикам не хватает беспилотников и оборудование ночного видения, а другим частям нужна еда, дизельное топливо, а также "где помыться и постирать одежду".

Еще одна жительница Валуйков Любовь Зажарская сообщила, что солдаты обращаются к ней с просьбой постирать и погладить одежду, поскольку прачечная на базе не справляется.

Reuters проанализировало местные паблики и чаты. В конце апреля солдат Рафаэль Алиев в одном из них написал о необходимости починить поврежденную шрапнелью во время боев машину.

"У российского Минобороны, блин, нет запчастей", — говорилось в его сообщении.

В комментарии агентству солдат заявил, что на запчасти от Минобороны страны-агрессора можно было ждать месяц, из-за чего оккупанты периодически обращаются за помощью к волонтерам.

В местных чатах Reuters также видел сообщения о том, что российской армии необходимы радиопередатчики Motorola и дроны DJI. В этих чатах появляются свидетельства передачи собранного оборудования российской армии в Валуйках.

Ранее стало известно, что по данным западной разведки, российские войска превосходят украинские силы в запасах боеприпасов в 40 раз.

Украинская сторона почти полностью исчерпала запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", что позволило эффективно сдерживать наступления российских войск в первые месяцы войны на расстояниях от 37 до 50 миль.

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