Cегодня, 11 февраля, снайпер оккупационных войск Российской Федерации смертельно ранил украинского военного неподалеку Горловки.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила сожаление в связи с гибелью военного Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом она сообщила в Twitter.

"В этот день шесть лет назад в Минске снова начались переговоры. Мне очень жаль, что мы пока не успели закончить эту войну и сегодня еще один украинский солдат погиб от снайперского огня на линии столкновения. Вечная память ему", - заявила посол.

Напомним, сегодня, 11 февраля, снайпер оккупационных войск Российской Федерации смертельно ранил украинского военного неподалеку Горловки.

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Минские соглашения 2015 года: история

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии тогдашних президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Помимо прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко