5 апреля работники морга в Донецке заявили представителям ОБСЕ о гибели ребенка.

Миссия ОБСЕ уточнила информацию о гибели 5-летнего мальчика в 14 километрах от линии соприкосновения на оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Об этом говорится в отчете организации.

Читайте такжеТКГ проводит срочное заседание из-за обострения на ДонбассеОтмечается, что 5 апреля работники морга в неподконтрольном Украине Донецке заявили представителям ОБСЕ о гибели ребенка 2 апреля, который умер от взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений.

В комментарии команде СММ бабушка мальчика объяснила, что в тот день ее внук играл возле дома, когда услышала звук взрыва и увидела черный и белый дым.

По словам женщины, ребенок лежал на земле; она заметила многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения вблизи. Миссия продолжит уточнять обстоятельства этого случая.

В тот день команда СММ, патрулируя в Александровке, в 20 км от Донецка, слышала 35 взрывов неопределенного происхождения в районах на юго-востоке от Красногоровки.

Что предшествовало

Инцидент произошел на фоне обострения конфликта на Донбассе со стороны боевиков. Россияне продолжают грубо нарушать перемирие, обстреливая украинские позиции и населенные пункты.

Вместе с тем, в начале апреля ряд российских СМИ (Gazeta.RU, "Коммерсантъ", РБК, Фонтанка.RU, РИА "Новости", "Lenta.ru", "Свободная пресса", "Интерфакс") распространили информацию о якобы убийстве украинскими военными 5-летнего жителя "ДНР" путем сброса взрывчатки дроном. Эксперты установили, что эта информация является фейком.

В то же время обстрелы с помощью квадрокоптеров регулярно фиксировали со стороны самих оккупантов.

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Автор: Яна Ставская