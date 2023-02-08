Украинские защитники сбили 100% дронов во время последних трех атак России.

В Воздушных силах ВСУ назвали вероятные причины, по которым россияне давно не запускали по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136.

Как отметил спикер командования Юрий Игнат, украинские защитники сбили 100% дронов во время последних трех атак РФ, передает 24 канал: "И больше враг их не применял ни в одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию".

По мнению экспертов, россияне могут бояться оружие, которое есть у ВСУ. По словам Игната, одними из самых эффективных в борьбе против дронов можно считать немецкие самоходные зенитные установки Gepard:

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"У Gepard есть мощный радар и автоматизированная система, которая обнаруживает цели и эффективно их уничтожает".

Также, по его словам, эффективно работают против иранских дронов французские САУ Caesar.

Вместе с тем, Игнат добавил, что Украине нужны современные истребители, которые будут еще эффективнее отбивать все атаки РФ.

Новый массированный удар РФ - что сообщалось

Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что старт нового наступления РФ может совпасть с массированной ракетной атакой, которая способна вывести из строя украинскую энергосистему на 48 часов.

По его прогнозу, полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине у России будет готов ближе к 10 февраля.