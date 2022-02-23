В результате обстрелов полностью разрушены три дома.

Боевики продолжают обстреливать Приазовье. Оккупанты били по поселку Бердянское и селу Водяное.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По Бердянскому применили оружие 122 мм. Снаряды разбивали дома и ломали деревья, в результате несколько снарядов упали на улице, а в руины превратились три дома.

Кроме того, боевики накрыли огнем из минометов Водяное.

"Военных здесь нет, есть мирные люди и сегодня это не война, это геноцид со стороны РФ", - рассказала глава ВГА Сартана Александр Курчхи.

Отмечается, что из-за постоянных обстрелов со стороны оккупированных РФ территорий началась постепенная эвакуация местных жителей.

Обострение на Донбассе - что известно

Боевики уже почти неделю обстреливают Счастье, в результате чего страдают местные жители.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами ТЭС занялся трансформатор. К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения. Позже стало известно, что спасатели не могут начать тушить трансформаторы на ТЭС в Счастье из-за обстрелов российских оккупационных войск.

В связи с постоянными обстрелами глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заговорил об эвакуации жителей Счастья.

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил ранение и находится в лечебном учреждении. Пять защитников получили боевое травмирование.

Вас также могут заинтересовать новости: