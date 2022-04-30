Маломуж оценил угрозы Кремля.

"Ядерные" угрозы России сейчас используются как элемент сдерживания поддержки Украины.

Такое мнение высказал "Обозревателю" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

"Как это может выглядеть на практике? Россия может наносить удары по центрам принятия решений в Украине, по центрам стратегического позиционирования и концентрации войск, техники и нового вооружения с нашей стороны. Эти центры сейчас находятся под пристальным вниманием России. Идет подготовка нанесения ударов по ним в случае новых поставок вооружений, техники, особенно более высокоточной", - поясняет он.

При этом генерал подчеркнул, что Британия и США, используя свои средства, в том числе космические, контролируют любые тактические и стратегические точки, которые находятся на территории России – как они перемещаются, как разворачиваются, как идет подготовка к их боевому применению.

"Джонсон прямо заявил: нам известны все ядерные средства, которые имеются в России, поэтому нанесение удара по ним будет мгновенным. Он также заявил, что такие шаги не будут согласовываться с НАТО. Это еще один важный момент, потому что бюрократия НАТО предполагает очень длительный период согласований для применения такого оружия. Британия имеет мощные ядерные средства, поэтому может ответить и на тактические, и на стратегические пуски РФ", - предполагает Маломуж.

Угроза ядерного удара РФ

Ранее глава МИД РФ Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.