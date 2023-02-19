Он говорит, что 100%-но нельзя говорить о готовности России применить эту авиацию.

Украинцев недавно напугала информация издания FT о том, что Россия накапливает свои самолеты и вертолеты вблизи украинской границы. Военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии "24 каналу" заявил, что такие сообщения серьезные, но украинские военные готовы ко всему.

Вероятно, говорит генерал, Россия могла перебазировать самолеты к украинским границам для усиления собственных возможностей при нанесении авиаударов. Он говорит, что РФ может прибегнуть к такому сценарию при условии задействования стратегического резерва до 200 тысяч своих военных.

"Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, имеет в виду, прорабатываются соответствующие меры", – добавил Романенко.

Видео дня

Он говорит, что 100%-но нельзя говорить о готовности России применить эту авиацию, но ВСУ всегда прорабатывают худший вариант сценария. Ведь россияне еще раньше хотели получить преимущество в воздухе, но им этого не удавалось.

Россия стягивает к границам с Украиной авиацию

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Издание Financial Times называет это вероятным признаком того, что РФ готовится так к наступлению, в котором авиация станет поддержкой. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не видят неизбежных признаков надвигающейся "массированной воздушной атаки".

В то же время советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что сообщения СМИ о переброске к границам Украины сотен самолетов и вертолетов РФ для массированного налета не соответствуют действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: