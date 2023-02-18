Тактическая российская авиация вдоль границ – это некий нонсенс, говорят в Офисе Зеленского.

Сообщения СМИ о переброске к границам Украины сотен самолетов и вертолетов РФ для массированного налета не соответствуют действительности.

Но Украина не исключает иррациональных действий с авиацией со стороны врага накануне первой годовщины полномасштабного вторжения, сказал советник главы ОПУ в интервью Юлии Латыниной.

Подоляк подчеркнул, что вбросы о стягивании авиации к границе – один из информационных инструментов врага, используемых для запугивания.

"Сегодня очень много спекулятивных разных информационных тем… И о большом наступлении, и о сосредоточенной вокруг периметра Украины авиации – вертолёты самолёты и так далее. Не забываем о главном компоненте нынешнего этапа войны, гибридом компоненте. … РФ использует много разных информационных инструментов для того, чтобы добиться максимально панических настроений", – отметил он.

Подоляк подчеркнул. что "тактическая российская авиация вдоль границ – это некий нонсенс", в том числе, если учесть, насколько усилена сейчас украинская противовоздушная оборона.

"Мы видим небольшие перемещения, не более того. Существенных изменений количества авиатехники, которые вдоль периметра границ, мы не наблюдаем. Кардинального, грубо говоря, на аэродроме стоит 20 МиГов или "сушек" и резко увеличилось до 200, мы не видим", – сказал советник главы ОПУ.

В то же время Подоляк не исключил каких-либо показательных действий с авиацией со стороны РФ за ближайшую неделю.

"Мы с вами понимаем, что такое состояние мышления господина Путина. Человек настолько иррационален, настолько неадекватно воспринимает происходящие процессы, что соответственно может попробовать попытаться потушить пожар (им же затеянный) бензином – авиационным. … Может быть, для создания такой грандиозной какой-то картинки ужаса вдоль переднего края Россия 20-24 февраля что-то использует из авиационной техники – в дополнение к тем ракетам, которые используют", – подчеркнул он.

Авиация РФ - что известно об угрозе для Украины

Накануне Financial Times сообщила, что западная разведка отмечает накапливание вблизи украинской границы самолетов и вертолетов, что якобы свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск.

В то же время британская разведка в отчете отметила, что то, что Воздушно-космические силы (ВКС) России готовятся к расширению использования авиации в войне против Украины, пока маловероятно.

Российские пропагандисты также заявили о готовящемся массовом применении на войне против Украины авиации. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти сообщения, подчеркнул, что запугивания россиян не будут иметь последствий.

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