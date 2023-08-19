По его словам, россияне находятся в довольно плохом состоянии.

Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал, как он видит войну в Украине.

В интервью The Washington Post высказался о медленных поставках оружия Украине.

"Я с самого начала - еще до того, как россияневторглись в Украину - участвовал в процессе принятия решений вместе с президентом Байденом, Советом национальной безопасности и министром обороны Ллойдом Остином. Я не видел совершенно никаких задержек. Мы поставили Украине очень много оружия, техники, боеприпасов, очень большой объем военной помощи, а ведь есть еще гражданская помощь, деньги и так далее. Но военную помощь мы предоставили Украине в огромном количестве. Мы предоставили им нужное количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент", - сказал он.

Видео дня

О контрнаступлении Украины

По его словам, россияне находятся в довольно плохом состоянии.

"Так что они понесли огромные потери. Их боевой дух низок. Качество командиров сомнительное и неоднородное, и зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне лидерства явно много трений. Логистика - не очень. Так что россияне все же в обороне. Пару месяцев назад я сказал, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И это именно то, что есть: долгий, кровавый и медленный, очень, очень трудный бой", - сказал генерал.

О том, сможет ли Украина победить

Милли заявил, что это зависит от того, что подразумевается под словом "победа".

"Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, на самом деле, для США речь идет о правилах, чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, - это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны. Если конечная цель - Украина как свободная, независимая, суверенная страна с остающейся в неприкосновенности территорией, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. И это долгая, очень трудная война с большими потерями. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много-много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических методов", - добавил военный.

О том, начались ли какие-либо закулисные дипломатические переговоры между Украиной и РФ

По его словам, он не собирается комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или что-то в этом роде.

"Я бы просто сказал, что есть разные способы достчь этих целей. И я бы сказал, что прямо сейчас, наверное, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, и уже затем двигаться дальше", - добавил Милли.

Война в Украине - последние новости

Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым.

Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Также в заявлении отмечается, что все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования государства агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины.