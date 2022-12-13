Иранскому режиму осталось очень мало исторического времени, считает эксперт.

Израиль сейчас серьезно рассматривает возможность уничтожения ядерного потенциала Ирана. Речь идет о 10-15 объектах. После соответствующего удара вопросами поставок иранских баллистических ракет (Fateh-110 и Zolfaghar) России некому будет заниматься.

Уверенность в этом высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала, отметив, что сегодня в Израиле встает вопрос о существовании государства и его народа:

"Мне кажется, иранскому режиму осталось очень мало исторического времени… Нельзя больше терпеть эту угрозу существования Израиля, резко повысившуюся в контексте этого сотрудничества. Если у Ирана оставались какие-то нерешенные вопросы по технологии ядерной бомбы, понятно, что при такой зависимости России от Ирана в части поставок дронов и ракет – он все это получит. Этого не могут не понимать".

По его словам, США дали сигнал, что не выразят обеспокоенность или осуждение Израилю в случае подобных атак.

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Ранее сообщалось, что Россия договаривается с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

По данным Министерства обороны Великобритании, РФ в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, Россия стремится получить баллистические ракеты от Ирана любым способом, чтобы пополнить те запасы, которые они уже использовали.

В СМИ появилась информация, что Иран хочет ограничить дальность ракет, которые планирует передать России для использования в войне против Украины. Однако от самих поставок вооружения Москве Тегеран не откажется.