Акцентируется, что эти бомбы - громоздкие, и у них меньшая дальность действия.

Новые гигантские бомбы (ФАБ-3000) - устрашающий шаг РФ, который может обернуться неприятными последствиями для россиян, как только самолеты с бомбами попадут в ловушку новой системы противовоздушной обороны Украины, пишет The Telegraph.

Как отметило издание, таким образом эти "огромные бомбы РФ скоро встретятся с оборонными технологиями НАТО".

"У российских ВКС есть новая гигантская бомба: трехтонное чудовище с выдвижными крыльями и спутниковым наведением, радиус действия которого составляет десятки километров, если его сбросить с большой высоты истребителем-бомбардировщиком "Су". Это ужасающее оружие, которое может убить и покалечить украинских солдат и мирных жителей на расстоянии сотен метров от точки попадания", - говорится в статье. Видео дня

Вместе с тем указывается на то, что эти бомбы - громоздкие, и их меньшая дальность действия по сравнению с более легкими бомбами может подвергнуть серьезной опасности российские летные экипажи. И как только Украина усилит свою противовоздушную оборону, российские самолеты, несущие крупные планирующие бомбы, должны стать первыми целями, пишет издание.

Российские бомбы ФАБ-3000 - что сообщалось

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) описали угрозы запусков российскими оккупантами авиабомб ФАБ-3000: "Тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры".

Позже обозреватель Коваленко проанализировал первое четкое фото модернизированной российской ФАБ-3000 с установленным на ней УМПК (комплект крыльев для неуправляемых бомб). Он пришел к выводу, что в саму бомбу конструкторы никаких изменений не вносили: "Даже носовую часть ФАБ-3000 по старинке закрывают обтекателем для уменьшения сопротивления воздуха".

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