F-16 могли сбить дружественным огнем из Patriot, - NYT

Есть признаки того, что это могла быть ошибка системы ПВО Украины, которая во время отражения атаки восприняла свой самолет за вражескую цель.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушных сил Николая Олещука через несколько дней после катастрофы истребителя F-16. Самолет могли сбить дружественным огнем.

Как пишет The New York Times со ссылкой на западного чиновника, который был проинформирован о предварительном расследовании катастрофы, есть "признаки", что самолет был сбит дружественным огнем из ракетной батареи Patriot, хотя не исключается механическая неисправность и ошибка пилота.

Увольнение командующего Воздушных сил генерал-лейтенанта Олещука стало вторым громким увольнением в этом году. В феврале Зеленский отправил в отставку высшего военного руководителя Украины генерала Валерия Залужного, поставив на его место генерала Александра Сырского.

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Зеленский не назвал конкретной причины решения, которое было принято через день после того, как Украина объявила о потере F-16, но сказал, что необходимо усилить военное руководство.

"Нам нужно стать сильнее. А о людях надо заботиться. Позаботьтесь о персонале. Берегите всех наших солдат", - сказал он.

Самолет разбился в понедельник во время обороны от интенсивной воздушной атаки российских войск. Вероятность инцидентов с дружественным огнем становится особенно острой во время массовых атак ракетами и беспилотниками, говорят военные эксперты.

"Трудно отслеживать, кто является своим, а кто - чужим, особенно когда ракеты летят вокруг. Дружественный огонь - это огромная проблема", - сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, мозгового центра в Вашингтоне.

Всего несколько недель назад Украина получила несколько F-16. Потеря одного так быстро после их прибытия является значительным ударом для попыток Украины интегрировать этот самолет в свои военные действия и убедить союзников по НАТО, что страна может эффективно справляться со сложным западным оружием.

Во время катастрофы погиб пилот самолета подполковник Алексей Месь. Он был одним из нескольких украинцев, которые прошли ускоренную программу подготовки перед тем, как пойти в бой, что, по словам экспертов, является элементом дополнительного риска.

США и Украина уже сотрудничают в расследовании этого вопроса, а министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу в Вашингтоне.

Самолеты, доставленные после многих месяцев давления со стороны Зеленского и других высокопоставленных чиновников, являются самыми известными частями военной техники, поставленной союзниками страны во время войны. Таким образом они стали символом обороны Украины, а их летчиков многие считали национальными героями.

В заявлении о катастрофе в Воздушных силах лишь сказали, что "связь" с самолетом была потеряна, оставляя неясными детали катастрофы. Военные эксперты сказали, что, хотя потеря самолета является неудачей, истребители часто падают, даже во время тренировочных миссий в мирное время, и что влияние на общие военные усилия Украины, вероятно, будет незначительным.

"Полеты на этих самолетах - это очень рискованная деятельность", - сказал Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

В Украине разбился один из F-16

вечером 29 августа стало известно, что один из украинских истребителей F-16 потерпел крушение во время массированного удара России 26 августа. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота.

Уже известно, что пилотом самолета был Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставки Украине F-16. Вторым был Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", он погиб год назад во время столкновения учебно-тренировочных самолетов.

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