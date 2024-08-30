Украина таким образом пытается снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО.

Украина использует различные ухищрения, чтобы защитить свои истребители F-16 от российских атак. Так, по информации французского телеканала LCI, вместо того, чтобы использовать военные базы, для взлетов и посадок используются участки дорог или автомагистралей.

"Вместо того чтобы производить взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, которые обычно используются легковыми и грузовыми автомобилями", - пишет издание.

По словам бывшего военного летчика Ксавье Тютельмана, который и предоставил телеканалу подтверждающее видео, на этих дорогах украинские военные демонтировали центральные разделители и сменили асфальт.

Видео дня

Таким образом Украина пытается снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО, поскольку, отмечает LCI, расположение украинских военных баз хорошо известно Москве.

Французский генерал Мишель Яковлефф, приглашенный в качестве эксперта, отметил, что подобные методы уже использовались в прошлом в других странах. Однако он отмечает, что взлеты в таких условиях более рискованны, чем на традиционных взлетно-посадочных полосах, спроектированных и размеченных для приема самолетов.

В Украине разбился один из F-16

вечером 29 августа стало известно, что один из украинских истребителей F-16 потерпел крушение во время массированного удара России 26 августа. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота.

Уже известно, что пилотом самолета был Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16. Вторым был Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", он погиб год назад во время столкновения учебно-тренировочных самолетов.

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