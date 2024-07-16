Украина имеет аэродромы, готовые принять американскую авиацию.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на первом этапе американские истребители F-16 не внесут кардинального влияния на ситуацию на поле боя.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что в перспективе, когда украинские военные приобретут больше опыта и будут иметь большее количество самолетов, влияние боевой авиации будет расти.

"Ни одна страна так быстро не получала самолеты F-16, и не переоснащалась, как сейчас происходит с Украиной. Сейчас ожидаем, что до конца года мы можем получить 20 самолетов, а летом - 6. Основные проблемы касаются подготовки пилотов. Наши партнеры не могут предоставить большее количество полигонов и тренировочных баз. Хотя пилоты, которые были представлены Украиной, уже прошли определенный уровень подготовки", - рассказал эксперт.

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Как отметил Згурец, сейчас уже подготовлены первые шесть пилотов. До конца года ожидается, что обучение завершат еще до 20 военных. По его мнению, хотя Староконстантинов, который РФ постоянно атакует крылатыми ракетами, и является базовым аэродромом, есть и другие готовые принять американские самолеты.

"Тактика использования этих самолетов тоже является сложным компонентом. Вероятно, мы выйдем за ожидание лета и перейдем к осени. Надеюсь, что летом мы увидим 6 самолетов, которые смогут сначала выполнять ограниченные задачи, приобретать тактику, а потом это количество будет увеличиваться", - подытожил эксперт.

Истребители для Украины

Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 уже на пути в Украину.

"F-16 имеет невероятные возможности. Это самолет, который мы сами используем в США, как и многие страны НАТО и другие страны мира. Это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке", - рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что первые шесть F-16 появятся в украинском небе только в октябре-ноябре.

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