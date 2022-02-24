Куда эвакуироваться с "тревожными чемоданчиком" и как поступить с домашними животными.

24 февраля Украине началось вторжение российских войск. Украинцы уже собирают "тревожные чемоданы" и ищут адреса ближайших бомбоубежищ. Рассказываем, что делать дальше, куда эвакуироваться и что делать с оружием и домашними животными.

Общие советы в военное время

Обзвоните всех родных и согласуйте план действий - куда они будут уезжать и где вы можете встретиться.

Заправьте машину, сложите аптечку, запасные шины и топливо в автомобиль.

Ознакомьтесь с картой бомбоубежищ и проверьте подвал, достаньте ключи от подвала.

Соберите тревожный чемодан - лекарства, несколько видов одежды, консервы, фонарик.

Куда эвакуироваться

Если вы услышали сигнал тревоги или выстрелы у дома, нужно спускаться в укрытие. Выключите газо- и электроприборы, закройте окна и вентиляцию. Направляйтесь в пункт сбора для эвакуации или бомбоубежище. Если вы уезжаете из города - держитесь подальше от аэродромов, электростанций, военных объектов и вокзалов.

Если выстрелов нет или они далеко - лучше остаться дома и не выходить на улицу. Если вы оказались на улице - лягте на землю и накройте голову руками.

Если у вас нет машины - пользуйтесь доступным общественным транспортом.

Что надеть

Гражданским людям нельзя надевать камуфляж и любую военную одежду - это может быть опасно для вас. Наденьте однотонную черную одежду без любых опознавательных знаков. Возьмите с собой теплые вещи, даже если на улице не холодно.

Куда уезжать - в город или село

Ехать в город или в село - ваш самостоятельный выбор. В селах часто есть погреба с едой и консервацией, где можно безопасно переждать опасную ситуацию, а также часто есть печь. Но если город окружат, на окраинах может быть опаснее. В селах часто отсутствует мобильная связь и медицинская помощь. Лучше всего ехать в города, которые враг не контролирует.

Если вы решили остаться дома, заклейте или забаррикадируйтесь окна, чтобы они не повредились от взрывов. В случае обстрелов прячьтесь в ванной.

Можно ли взять оружие

Гражданским лицам в условиях эвакуации запрещено иметь с собой оружие. Основное задание граждан - безопасно попасть в пункт эвакуации. Если у вас есть легальное оружие - оставьте его дома.

Что делать с домашними животными

Заранее купите корм и переноски для животных.

Наклейте на ошейник бирку с вашими контактами.

Если возможно - сдайте животных на передержку в приют или к знакомым, которые согласятся приютить питомца.

Попросите друзей или родных взять к себе животное или перевезти его в безопасное место.

Если вы уезжаете и не можете взять животное с собой - попросите оставить его знакомым или соседям, которые не будут уезжать.

В самом худшем случае животное придется выпустить на волю. Отнесите питомца в место обитания бездомных животных. Оставьте ему запас еды и воды.

Нападение РФ на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.