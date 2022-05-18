Россия взялась активно расшатывать ситуацию в отношении раненых украинских бойцов, эвакуированных из "Азовстали". Судя по последним заявлениям, которые прозвучали в Госдуме РФ – инициативу не обменивать "азовцев" продвигал лично спикер Госдумы РФ Володин - существуют большие риски, что оккупанты сорвут предварительные договоренности и... не отпустят украинских героев домой в рамках обмена. На такие мысли наталкивает и то, что российский следственный комитет уже начал допросы военных, которых вывезли в Оленевку.

К сожалению, имеем очень большие риски невыполнения Россией договоренностей. Фактически, РФ вводит всех в заблуждение, чтобы сначала выманить наших бойцов, а потом не только взять их в плен, но и не отдавать.

Однако срыв договоренностей - старая привычка России. Примеров, когда из-за россиян срывались обмены или переговоры - немало. Напомню, Россия нарушила и Будапештский меморандум, и так называемый Большой договор, напав на Украину... Также помним трагическую ситуацию под Іловайськом, когда существовала договоренность, что наши бойцы выйдут из окружения, но они были фактически расстреляны в том "коридоре смерти"…

Сейчас ситуация выглядит так, что Россия хочет организовать очередное пропагандистское шоу. "Азовцы" воспринимаются россиянами как "приз", поэтому в Москве так сильно хотят воспользоваться ситуацией.

Во-первых, украинские герои нужны России, чтобы показать собственному народу, что заявленная цель так называемой спецоперации — "денацификация" якобы происходит.

Во-вторых, из-за коварства россиян процедура возвращения "азовцев", вместо поэтапного обмена, сейчас может стать более длительной и сложной. Однако шансы обменять их все равно остаются.

Что я имею в виду? Вполне вероятно, что Россия может начать фейковый суд над якобы военными преступниками и нацистами. Ведь именно "Азов" для оккупантов является символом выдуманного ими нацизма. А уже после создания выгодной россиянам картинки, защитников Мариуполя могут обменять.

Я бы не боялся такого показательного российского судилища над "азовцами". Думаю, такой фейковый суд мы можем использовать против самой России. Ведь показательные судебные процессы в РФ происходили и раньше. Самый яркий пример - пропагандистский суд над Надеждой Савченко.

То есть сейчас тоже можем воспользоваться ситуацией, чтобы продвигать украинскую позицию. Ведь украинцы на суде продемонстрируют, что они воевали на своей земле и отстаивали свою страну. В этом смысле пропагандистское судилище может превратиться в инструмент, полезный для информационной борьбы Украины.

Но стоит не забывать о еще одном нюансе такого развития событий. Параллельно с организацией таких шоу, Россия рассчитывает спровоцировать внутренний конфликт в Украине. Оккупанты хотят, чтобы мы ссорились между собой, взаимно обвиняли друг друга и искали виновных среди тех, кто договаривался о спасении защитников "Азовстали".

Однако стоит задать себе вопрос: "А что бы было, если бы тех договоренностей не существовало? Если бы защитники Мариуполя там погибли?". Тогда бы общество обвинило власть в бездействии. Однако, как сказал президент Владимир Зеленский: "Герои нам нужны живыми".

Я считаю, что не следует сейчас фантазировать. Скорее всего, процедура обмена, о которой договорилась Украина, была сложной. И в обмене, как и в процедуре эвакуации, должны участвовать представители международных организаций: ООН и Красный Крест.

Но если договоренности об обмене будут нарушены, украинская сторона должна публично на это отредактировать, предупредив, что это крайне негативно повлияет на перспективу переговорного процесса. Когда договоренности срываются в таких отдельных случаях, как обмен пленными, возникает вопрос: "Как тогда с Россией в принципе договариваться о прекращении войны?".

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"