Бойцы вернулись с удачного выхода на позиции противника.

Силы специальных операций провели операцию, которая "приблизила Украину к победе".

Как сообщила пресс-служба ССО, группа бойцов осуществила удачный выход. Впрочем, детали операции в условиях наступления невозможно раскрыть.

"Сегодня, в реалиях наступления, деталей не разглашаем. Скажем единственное - этот выход приблизил нас к победе! Удачных выходов! Слава Украине", - отметили в ССО, опубликовав фото бойцов после удачного задания.

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По данным Генштаба, 7 сентября, авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупационных войск.

Защитники из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса врага.

ВСУ возле Бахмута вытесняют противника с занимаемых позиций. Успехи есть южнее Работиного и южнее Бахмута.

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