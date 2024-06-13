Он отметил, что освобождение - это когда заходят войска страны, которая освобождает эту территорию, и устанавливают там конституционный порядок.

Ранее издание The Telegraph оценивало, что для освобождения Крыма вовсе не нужны украинские "сапоги на земле", надо лишь перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко хоть в целом и соглашается с таким сценарием освобождения через изоляцию, однако в эфире Radio NV обратил внимание на один нюанс.

"Освобождение территории - это не тогда, когда там будут без патронов, без снарядов находиться оккупационные войска и ждать, когда им привезут там овса поесть. Нет. Освобождение - это когда заходят войска страны, которая освобождает эту территорию, и устанавливают там конституционный, законный порядок. То есть без военных освободить невозможно", - подчеркнул он.

Видео дня

Он отметил, что утверждение о том, что можно дистанционно полностью нивелировать материально-техническое обеспечение Крыма, является корректным. Однако, по словам Коваленко, это еще не освобождение.

"Это я бы назвал созданием соответствующих условий, которые бы способствовали этому освобождению. И, кстати, не только Крыма. Потому что от обеспечения, [которое проходит] через Крым, зависит и обеспечение южной группировки российских оккупантов, той же самой группы войск Днепр. Да, у них там есть снабжение по суше и так далее, тем не менее, если мы сравним [ситуацию] с возможностями год назад, основной, наиболее мощной логистической артерией был именно Керченский мост. И через него шло обеспечение группы войск Днепр вместе с группой войск обороны Крыма", - отметил эксперт.

Удары ВСУ по Крыму - что известно

Силы обороны Украины продолжают систематически уничтожать российские системы ПВО в Крыму и на территории Харьковской области. Речь идет, в частности, о системах С-300 и С-400 врага.

По информации полковника ВСУ и военного эксперта Владислава Селезнева, после таких ударов по оккупированному полуострову, Россия пытается как можно быстрее пополнить потери через Крымский мост. В частности, они подвозят на оккупированный полуостров новые системы ПВО, которые снимают с других направлений.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что в случае массированного ракетного удара - баллистика, ATACMS, Storm Shadow и большое крыло беспилотников, ничего Крымский мост не спасет.

Вас также могут заинтересовать новости: