В то же время советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе.

Если Украина не устоит, то завтра Россия будет у ворот Кишинева.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева", - отметил он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что хорошая новость заключается в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе.

"Впрочем должны работать как одна команда", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР), где прогремела серия взрывов.

Ранее в РФ заявили, что "во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

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