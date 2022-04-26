Если Украина не устоит, то завтра Россия будет у ворот Кишинева.
Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева", - отметил он.
В то же время Подоляк подчеркнул, что хорошая новость заключается в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе.
"Впрочем должны работать как одна команда", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР), где прогремела серия взрывов.
Ранее в РФ заявили, что "во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".