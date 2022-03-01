Сейчас Украина уничтожает врага только на своей территории, отметил секретарь СНБО.

Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск, но только по приказу главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона единых новостей.

"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем, - ред.), - ответил он на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.