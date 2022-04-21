Анонсов закупок не будет из соображений безопасности.

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки в войне против России.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Европейской правде.

"Об этом не будет очень много новостей, из соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие", - отметил Мишель.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились за несколько часов!",- добавил он.

По его словам, за два месяца с тех пор ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ – ред.).

"И это - в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы должны и будем делать еще больше", - подчеркнул Мишель.

Напомним, Украина заполнила опросник, необходимый на пути приобретения страной статуса кандидата в ЕС.

8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии фон дер Ляєн передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Дипломатический советник президента Владимира Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы, но точно не продлится "пятилетки".

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