Он отметил, что наши военные не примут российских священников, которые начиная с 2014 года, благословляли главарей, которые уничтожали украинских военных.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний приветствовал принятие закона о военном капелланстве в Украине, за который Верховная Рада проголосовала в конце ноября.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода. По его словам, путь к принятию документа длился более пяти лет, существовало более 10 законопроектов на эту тему.

"Они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов – это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец все же сумели принять соответствующий законопроект", – сказал глава Православной церкви Украины.

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Епифаний обратил внимание, что из закона убрали положение о запрете работать в армии священникам религиозных организаций, центральные организации которых расположены в стране, признанной агрессором.

"Это было вычеркнуто. Но там идет ссылка на основной закон, в котором это четко прописано. И есть закон о переименовании так называемой "Украинской православной церкви в Российскую православную церковь в Украине. Он сейчас не выполняется. Но придет время, когда он будет выполняться. Частично приостановлен приказ Минкульта о переименовании", – отметил он.

Епифаний выразил убеждение, что Конституционный суд, который сейчас рассматривает соответствие этого переименования основному закону, в конечном итоге признает конституционность такого требования.

"С другой стороны, наши военнослужащие не примут сейчас российского священника в свои ряды. Есть масса примеров, можно найти в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли главарей, благословляли тех, которые уничтожали наших военных... Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит", – отметил глава ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о Службе военного капелланства в Украине.

Автор: Ирина Погорелая