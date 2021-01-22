Капелланы будут консультировать военное командование о религиозной ситуации в подразделении, в пункте постоянной дислокации и в районе выполнения задач.

В Верховной Раде Украины предлагают предоставить военным капелланам статус военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект закона "О Службе военного капелланства" (регистрационный номер 4626).

В настоящее время текст законопроекта не обнародован.

В то же время один из авторов законопроекта, народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил вFacebook, что это был совместный плодотворный труд представителей Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, церквей и религиозных организаций, а также депутатов разных фракций.

Он отметил, "что с началом российской агрессии против Украины военные капелланы сразу отправились на передовую и продолжают поддерживать наших бойцов до сих пор".

"Однако они до сих пор не имеют надлежащей социальной защиты, поскольку находятся там как гражданские или волонтеры. Не определен их статус, основания для пребывания на фронте и для их материального обеспечения. Не определено, как решать бытовые и правовые вопросы и что должно делать государство, если капеллан получает ранение или погибает. Также не защищены и их семьи", - заявил Костенко.

По его словам, законопроектом предусмотрено создать соответствующую службу и закрепить статус военных капелланов как военнослужащих, а также определить четкие требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

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"Согласно законопроекту, они будут консультировать военное командование о религиозной ситуации в подразделении, в пункте постоянной дислокации и в районе выполнения задач по назначению, а также выполнять другие важные задачи", - добавил Костенко.

При этом он отметил, что законопроект разрабатывался с учетом поликонфесийности нашего государства и предусматривает для обеспечения межконфессионального согласия и взаимопонимания в работе капелланов создания совещательных органов - Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства.

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Автор: Надя Пришляк