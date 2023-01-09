По его словам, 50 человек сгорели заживо, остальные – как могли, выползли наружу.

Украинский врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк рассказал шокирующие подробности трагических событий в колонии Еленовки с военнопленными, свидетелем которых он был.

"Лично мне понятно, что это был за взрыв и кто его осуществил. События были настолько последовательны, что говорить о какой-то случайности не приходится", - заявил врач в интервью УНИАН.

По его словам, в ту ночь персонал колонии спокойно передвигался по всей территории без бронежилетов, касок, то есть, вовсе не опасаясь за свою жизнь, хотя обстрелы не прекращались.

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Кубряк поделился, как после взрыва услышал громкие жуткие крики:

"Таких звуков мне слышать не приходилось - ни до того, ни после… Душераздирающие крики агонизирующих людей разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и лишь через 30-40 минут нас, украинских медиков, привлекли для оказания помощи. Мы прибежали на место трагедии – увиденное шокировало. Пятьдесят человек погибли сразу – сгорели заживо. Остальные, как могли, выползли из барака наружу… Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите!". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать…".

Первый "КАМАЗ" с ранеными выехал из Еленовки лишь в пять утра, то есть спустя почти шесть часов, отметил нейрохирург: "Люди просто лежали на земле… Люди, получившие глубокие обширные ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов… Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли возле забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская циничные реплики… Эдакое пассивное созерцание чужих мучений…".

Дмитрий Кубряк предположил, что администрация колонии просто выжидала, кто выживет, а кто - нет.

"За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения – их оставили в Еленовке, примерно столько же почти не пострадали. Очень надеюсь никогда больше не видеть такого кошмара", - добавил Дмитрий.

Теракт в Еленовке 28 июля - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области прогремел взрыв,

Сообщалось о 53 погибших украинских военноспленных, выведенных из "Азовстали" .