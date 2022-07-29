По словам министра обороны, пытки и убийства украинских военнопленных - это нарушение Женевских конвенций.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что российское террористическое государство должно быть побеждено на поле боя.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Обстрел Россией тюрьмы в Оленевке - это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных - это нарушение Женевских конвенций. Россия - это непримиримое террористическое государство, которое должно быть побеждено на поле битвы", - подчеркнул Резников.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленевке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ПГК - Евгения Пригожина.

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