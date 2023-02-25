МИД КНР опубликовал "мирный план" Китая по войне в Украине, который состоит из двенадцати пунктов. В документе, в частности, говорится, что "важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий". При этом, рекомендаций, как, например, достигнуть прекращения огня, нет.

Как и ожидалось, в нем вообще нет никакой конкретики или чего-то мега-супер-пупер прорывного. Но я не думаю, что сейчас у кого-то имеется готовая формула урегулирования, которая устроит всех и сразу решит все проблемы.

Смысл китайской публикации я вижу в двух вещах.

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Во-первых, чисто канцелярская необходимость быть активными в актуальных вопросах повестки дня, а война в Украине влияет на многие процессы в мире. Прошел год, надо что-то сказать/показать.

Во-вторых, занять позицию морального превосходства, при этом никого не обидев и не взяв на себя никаких обязательств, оставляя поле для интерпретаций настолько широким, насколько это возможно (на всякий случай, ну мало ли).

То, что опубликовали в Китае - это не план

Позиция "за все хорошее против всего плохого" позволит Китайской народной республике продолжать критиковать США, продвигать свой нарратив про "справедливый мир", сплочая не-западные государства Юга и Востока, и при этом не занимать какой-то слишком уже откровенной позиции по Украине.

То, что опубликовали в Китае - это не план. Они сами его называют "позицией", а не планом. Это, скорее, идеологический меседж, подтверждающий позицию, которую Пекин занял год назад, и при этом оставаясь на дистанции. Никаких практических смыслов в наши проблемы он не принесет.

Пекин будет держать дистанцию и использовать войну для критики США

Так что, не стоит его переоценивать или ожидать какого-то чуда. Ставка ключевых игроков остается прежней: Россия растягивает время и ведет войну на истощение, а Запад ожидает весенне-летнего контрнаступления и усугубления кризиса в российской экономике.

В этом контексте Пекин будет держать дистанцию. Использовать войну в Украине для критики США. Помогать Российской Федерации точечно и аккуратно, сохраняя ее в зависимости и не позволяя Путину быстро и разгромно проиграть, параллельно пытаясь мобилизовать вокруг себя не-западный мир.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"