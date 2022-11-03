Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что особенность "Искандера" в том, что он способен нести тактические ядерные заряды.

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал возможность поставок в Росиию иранских баллистических ракеты класса "земля-земля".

"Аналоги этих ракет в России - это "Искандер". Это баллистические ракеты, которыми РФ очень интенсивно обстреливала территорию Украины в конце февраля, в марте и в апреле. По состоянию на сейчас они практически не используются. Есть расчеты, свидетельствующие, что таких ракет на вооружении у РФ осталось около 35-40%. А 30% - это так называемый неприкосновенный запас", - рассказал он в интервью УНИАН.

Мусиенко отметил, что особенность "Искандера" в том, что он способен нести тактические ядерные заряды.

"Учитывая все угрозы и ядерный шантаж, они их берегут. С их производством возникли трудности из-за санкций, так как использовались западные комплектующие. Плюс мобилизация усугубила все, так как они забрали людей с оборонных предприятий. Сейчас я смотрел статистику, и в Нижегородской области 12 тысяч вакансий на предприятия, работающие в сфере военно-промышленного комплекса", - пояснил он.

Эксперт заявил, что Иран, находясь под санкциями Совета Безопасности ООН, сумел продвинуться, провести испытания и принять на вооружение два типа баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

"700 км - это точно дальше "Искандера". Недооценивать угрозы этих ракет не стоит. В Украине готовятся к тому, чтобы им противодействовать. Действительно, баллистическую ракету тяжелее перехватывать средством противовоздушной обороны, поэтому это будет доставлять дополнительную нагрузку на наши системы. Комплексно это увеличивает риски для украинских городов, потому что РФ получит дополнительные средства для ведения ракетного террора", - поведал Мусиенко.

По его словам, опросы общественного мнения, которые проходили в Иране, свидетельствуют о том, что большинство населения настроено против увеличения военно-технического сотрудничества с Россией.

"Но пока власть там такая, какая она есть, она принимает эти решения и повлиять на них достаточно тяжело. Санкции, как мы видим, не смогли повлиять на производство беспилотников и ракет. Вряд ли они смогут приостановить поставку этого вооружения в Россию. Могло бы помочь изменение власти в самом Иране или нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса", - добавил эксперт.

Поставки иранских ракет России: что известно

По данным The Washington Post, Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfagha.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран согласился отправить РФ больше беспилотников и баллистические ракеты.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что закупленные у Ирана баллистические ракеты Россия может разместить на северной границе нашей страны.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в РФ.