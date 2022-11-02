Разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в РФ.

"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки: информация о лицах, ответственных за их организацию, – имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов; расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией); расположение железнодорожных станций и портов, где проходят погрузки-разгрузки; точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ; бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, который перемещает эти грузы", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке напомнили, что все лица, задействованные в поставках иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, которые РФ совершают на территории Украины.

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Иранские дроны на войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

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