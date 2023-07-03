Бахмут не только не утратил, но и по-новому стал выполнять роль ловушки для ресурса оккупантов.

Второй месяц как украинские защитники активизировали контратаки по флангам у Бахмута, развернув тем самым процесс поступательного вытеснения российских оккупантов из под города, а через некоторое время спустя и из самого города.

Как утверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данные действия привели к следующим результатам.

"Бахмут не только не утратил, но и по-новому стал выполнять роль ловушки для ресурса РОВ. Ведь если раньше оккупанты направляли на Бахмут колоссальный ресурс для захвата, жертвуя другими направлениями и плацдармами, то теперь они вынуждены направлять ресурс для обороны, опять-таки, жертвуя... Эффект Бахмута продолжает своё воздействие, но уже тогда, когда ресурс российскому командованию критически нужен на Юге, но именно оттуда его пытаются стягивать, для усиления группировки в городе и около него, ослабляя Юг", - написал он.

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По словам эксперта, ловушка продолжает успешно функционировать.

"Кроме того, оккупанты утратили контроль практически над всеми господствующими вершинами, за исключением нескольких в районе Клещиивки, а так же лишаются инициативы и контроля самого города, процесс чего был начат в июне. Таким образом, с мая СОУ планомерно и неспешно, расширили зону контроля по флангам, уже охватывая ключевые сёла, которые уж точно в лоб никто не будет штурмовать, а так же планомерно выходя на логистику, которая и будет перерезана в ближайшей перспективе. Что самое важное, у СОУ сейчас есть возможность не только давить на Юг и Север от города, но и в самом городе. То есть, российское командование до конца не понимает, какое направление удара является приоритетным. А тут ещё и начавшаяся на прошлой неделе разведка боем, переросла в нечто большее", - отметил Коваленко.

Он утверждает, что активизация СОУ в направлении Яковлевки и Краснополевки оказалась для оккупантов неприятным сюрпризом.

"Хотя, логично, если проламываются фланги, почему бы не прикрыть крышку гробика с севера. Особенно с перспективой выхода на Соледар и, в теории, перерезания 1302. Таким образом, на второй месяц контратакующих действий СОУ в районе Бахмута, вполне явно вырисовывается суицидально-патовое положение РОВ в этом секторе, но вместо того, чтобы собирать манатки и бежать, они стягивают резервы. Да, это замедляет движение, но не останавливает его", - добавил эксперт.

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В Украине на одном из направлений - Угледарском, российские захватчики не идут в атаку, поскольку хорошо "получили по зубам". У противника остались недобитки, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, однако украинские воины постепенно продвигаются вперед. Под Бахмут оккупанты перебросили свои частные военные компании, связанные с российским "Газпромом", в частности, "Факел", "Поток".