Украина может получить от западных партнеров реактивные системы залпового огня с радиусом поражения до 300 км, которые изменят характер ведения боевых действий и весь ход российско-украинской войны.
Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.
По его словам, на сегодня очень мало западного вооружения, которое может позволить Украине вести бесконтактную войну с Россией.
"Очень мало такого вооружения, которое может быть поставлено нам. Это могут быть в основном реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Дело в том, что они универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Это будет единственный способ дистанционного ведения войны. Все остальное, та же артиллерия, просто дает нам преимущество в дальности и точности стрельбы", - утверждает Жданов.
Отметим, что судьба новых РСЗО для Украины может решиться уже 23 мая. Именно в понедельник состоится онлайн-встреча министров обороны свыше 40 стран "Рамштайн-2", посвященная ситуации в Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал на встрече принять решение о передаче Украине РСЗО MLRS.
"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в случае предоставления ей РСЗО MLRS сможет самостоятельно разблокировать свои порты в Черном море.
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