Пока что их количество не представляет никакой серьёзной угрозы для соседних государств, в том числе – для Украины.

Наёмники ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые сейчас находятся в Беларуси, пока не представляют никакой угрозы для близлежащих соседей, в том числе – для Украины. Однако их могут использовать для провокации против стран Балтии или Польши, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Скорее всего их туда перебросили для создания некоторых провокаций. Они могут быть собраны на границах с Польшей и странами Балтии, чтобы получить "обратку", а это точно будет, потому что любое движение такого количества войск в сторону границы вызовет обратные действия или превентивный удар по этим войскам, а это уже может использовать Путин, чтобы поднять боевой дух российского общества на борьбу со страшным НАТО, со страшным Западом, который напал на безобидных ЧВК "Вагнер", - сказал он.

По словам эксперта, в дальнейшем количество набранных наёмников будет определяться "размером денежного мешка, на котором сидит Евгений Пригожин".

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"Их пока до 5 тысяч человек, пусть они в два раза увеличатся, никому они с военной точки зрения в этом районе не представляют угрозы – ни странам Балтии, ни Польше, ни Украине. Все готовы встречать 100-150-тысячную армию, а не каких-то несколько "пригожинцев". Количество не позволяет выполнить какие-то боевые задачи", - добавил Свитан.

Наёмники ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Напомним, что наёмники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь после мятежа, который они устроили 24 июня, заявив о "походе на Москву". В рамках договорённостей с Кремлём диктатор Лукашенко якобы убедил Пригожина и его подчинённых отказаться от "Марша справедливости" и перебраться на территорию Беларуси в обмен на отказ от преследования.

На сегодня в Беларусь прибыло уже более 10 колонн "вагнеровцев". Также в сети показали спутниковый снимок лагеря ЧВК в деревне Цель, где насчитали 754 единицы техники, среди которых 62 фуры, 534 машины (пикапы, микроавтобусы, легковые), 33 автобуса, 99 грузовиков, 26 Уралов, КамАЗов или бронеавтомобилей.

В Центре национального сопротивления сообщили, что ЧВК "Вагнер" пытается пополнить свои ряды в Беларуси за счёт людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

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