По его мнению, у этого есть определенная цель.

Военный эксперт Константин Машовец объяснил, почему главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о причастности украинской армии к взрывам в оккупированном Крыму только сейчас.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала FREEDOM.

"Вы же понимаете, что если противник получает сведения о том, что противостоящая сторона обладает определенными средствами поражения, то он предпринимает меры противодействия. Если командование Вооруженных сил Украины решило признать некоторое отношение свое к "бавовнам" или "хлопкам" на крымских авиабазах, значит командование украинское считает, что противник на данный момент не может этому ничего противопоставить", - объяснил Машовец.

Эксперт отметил, что такие заявления "не делаются просто так", а с определенной целью.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке.

В Министерстве обороны Украины тогда напомнили россиянам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. В российском Министерстве обороны тогда сказали, что возле Джанкоя произошла диверсия.

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