Михаил Притула отметил, что россияне не смогут оперативно пополнять запасы топлива.

Российские оккупанты потеряли важную нефтебазу во временно оккупированной Феодосии на Крымском полуострове. Ее отсутствие скажется, когда Вооруженные силы Украины будут освобождать захваченные РФ украинские территории.

"Нефтебаза архиважна для российской армии, поэтому еще из нее будет поставляться не только Черноморский флот, но и гарнизон Крыма при наступлении Вооруженных сил Украины, и оккупированный юг Украины", - отметил военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.

При этом он указал, что россияне не смогут оперативно пополнять запасы топлива на этой нефтебазе или привезти его туда.

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"Если эта нефтебаза будет уничтожена – это будет ощутимо на всем театре военных действий. Она является стратегическим объектом и, вероятно, туда будет прилетать еще, еще и еще, пока она не будет уничтожена", - подытожил эксперт.

Взрывы во временно оккупированной Феодосии - последние новости

В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. На утро россияне признали, что город якобы был атакован 13 беспилотниками, но система противовоздушной обороны якобы все уничтожила.

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