Оккупанты применяли крылатые ракеты, летящие в мертвой зоне радара, слишком низко над землей.

В направлении Кривого Рога постоянно работают средства украинской системы ПВО, однако применение оккупантами сверхзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых ракет типа "Искандер-К" не позволяет полностью защищать город от обстрелов.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

"ПВО в направлении Кривого Рога, конечно, работает, но город, вероятно, находился под обстрелами крылатых ракет "Кинжал", хотя этому нет официальных подтверждений. Это сверхзвуковая ракета, которая преодолевает системы ПВО за счет своей скорости и попадает в цель", — объяснил он.

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Помимо этого, российские оккупанты применяют крылатые ракеты, летящие в мертвой зоне радара - слишком низко над землей. Из-за этого их "не видят" радиолокационные системы (РЛС).

"Скажем, ракета "Искандер-К" летит на высоте семь метров, на уровне второго этажа, ее ни одна РЛС не увидит. Кроме того, крылатая ракета летит не по математической траектории, она ее постоянно меняет. РЛС методом интерполирования определяет точку встречи на основе законов баллистики. Крылатая ракета летит, как самолеты, меняя курс и высоту", — добавил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, Ракетный удар врага по дамбе в Кривом Роге Днепропетровской области может быть направленным против дальнейшего наступления Вооруженных сил Украины. 14 сентября российские захватчики нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу.

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