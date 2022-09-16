Удары по таким объектам наносят также психологическое и социальное давление на общество.

Ракетный удар врага по дамбе в Кривом Роге Днепропетровской области может быть направленным против дальнейшего наступления Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В частности, журналисты интересовались распространением в соцсетях предположение о том, что россияне таким образом пытались вызвать разлив реки Ингулец для того, чтобы сделать более трудным продвижение украинских военных, которые находятся под Херсоном.

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"Любой, кто изучал географию, в частности экономическую географию, поймет, что действительно такое влияние есть. Такая взаимосвязь понятна... Действительно, река связана с этим, что ее наполненность корректируется дамбами, поэтому происходят такие атаки. Враг пытается выяснить, какие силы природы или урбанизации могут им помочь", - сказала Гуменюк.

В то же время, она добавила, что атака врага по объектам критической инфраструктуры, это также очередной этап ведения ими боевых действий. Гуменюк напомнила о совершенных оккупантами атаках на украинские объекты критической инфраструктуры - тепловые станции, подстанции, нефтяные хранилища.

"Удары по таким объектам наносят также психологическое и социальное давление на общество", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские захватчики нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу, серьезно повредив гидротехнические сооружения.

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