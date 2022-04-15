Александр Мусиенко считает, что меньше ударов по Украине не станет.

Украинские военные нанесли существенное поражение Российской Федерации в море, серьезно повредив крейсер "Москва". Черноморский флот остался без противовоздушной обороны.

Об этом рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ТСН.

"Мы нанесли существенное поражение России в море тем, что вывели из строя крейсер "Москва", потому что Черноморский флот остается без противовоздушной обороны, без прикрытия, без защиты с воздуха. Это серьезно ограничивает их следующие шаги, которые могли бы быть дальше", - отметил эксперт.

По его словам, теперь высадка десанта в Одесской области "можно забыть".

"Я думаю, что про такие авантюры, как высадка десанта где-то в Одесской области, можно уже забыть, потому что все меньше кораблей огневого прикрытия. Кроме того, они будут остерегаться подходить на расстояние действия ракет. Также, если обнародованная информация подтвердится, то стало меньше "Калибров", примерно на 16. Это очень важно, потому что как минимум на 16 ракет и потенциальных целей в Украине стало меньше", - объяснил Мусиенко.

При этом он сомневается, что ударов по Украине меньше.

"У них есть еще потенциал, чтобы обстреливать Украину из Черного моря, но мы его существенно сократили", - подытожил эксперт.

Уничтожение крейсера "Москва" - что известно

Украинские военные сообщили, что крейсер "Москва" подбили двумя ракетами "Нептун" в Черном море недалеко от Одессы. В результате попадания на судне произошел пожар.

Минобороны РФ сначала отрицало уничтожение корабля, но позже признавало нанесенный вред.

В свою очередь Пентагон подтвердил по меньшей мере один взрыв на крейсере. По данным США, поврежденный корабль двигался в сторону Севастополя на ремонт.

Позже Россия официально признала потерю крейсера. В Минобороны РФ заявили, что он затонул во время буксировки в Черном море.

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