По его мнению, если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, что на аэродроме "Оленья", который был атакован беспилотниками, кроме стратегической авиации РФ, расположены самолеты, которые оккупанты используют в Северном море.

По его мнению, если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы. В таком случае они будут постоянно вынуждены выводить самолеты от удара и это имеет свои последствия.

"Во время таких атак оккупанты должны подготовить самолеты к вылету, чтобы вывести их из-под удара. Так используется ресурс самолетов. Не говорю уже о топливе. Также это стрессовая ситуация для экипажа, членов команды; испорченное настроение и тому подобное", - сказал Хазан 24 Каналу.

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Он убежден, что россияне должны осознавать, что Украина имеет возможность уничтожать их личный состав и военную технику далеко за пределами нашего государства.

Атака на аэродром "Оленья" - детали

В России сегодня были закрыты два аэропорта из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников, предположительно, на аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики РФ.

В двух аэропортах в Мурманской области был введен план "Ковер" из-за появления БПЛА. По данным ресурса, три неизвестных беспилотника обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове (в частности, в Мурманске и Апатитах) было введено ограничение на полеты.

Отмечается, что в Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. По предварительным данным, один из беспилотников прилетел со стороны Норвегии, еще два двигались со стороны Архангельска.

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