Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, что на аэродроме "Оленья", который был атакован беспилотниками, кроме стратегической авиации РФ, расположены самолеты, которые оккупанты используют в Северном море.
По его мнению, если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы. В таком случае они будут постоянно вынуждены выводить самолеты от удара и это имеет свои последствия.
"Во время таких атак оккупанты должны подготовить самолеты к вылету, чтобы вывести их из-под удара. Так используется ресурс самолетов. Не говорю уже о топливе. Также это стрессовая ситуация для экипажа, членов команды; испорченное настроение и тому подобное", - сказал Хазан 24 Каналу.
Он убежден, что россияне должны осознавать, что Украина имеет возможность уничтожать их личный состав и военную технику далеко за пределами нашего государства.
Атака на аэродром "Оленья" - детали
В России сегодня были закрыты два аэропорта из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников, предположительно, на аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики РФ.
В двух аэропортах в Мурманской области был введен план "Ковер" из-за появления БПЛА. По данным ресурса, три неизвестных беспилотника обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове (в частности, в Мурманске и Апатитах) было введено ограничение на полеты.
Отмечается, что в Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. По предварительным данным, один из беспилотников прилетел со стороны Норвегии, еще два двигались со стороны Архангельска.