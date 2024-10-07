Эксперт об ударе по нефтебазе в Феодосии: Надеемся, все выгорит дотла

Это была самая большая нефтеперевалочная база в Крыму, отметил военный эксперт.

Неизвестно, какими средствами Вооруженные силы Украины могли нанести удар по нефтеналивному порту в Феодосии. Вероятно, это были ракеты, или дальнобойные дроны.

Об этом заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV. По его словам, применение дронов более вероятно, ведь это значительно более дешевое средство.

"Неизвестно, каким оружием это было сделано. Это могли быть "Нептун", это могли быть Storm Shadow, это могли быть ATACMS. Но с какой-то долей вероятности могли быть и дальнобойные дроны. И это, пожалуй, наиболее вероятный сценарий, потому что он наиболее дешевый", - предположил Нарожный.

Видео дня

Эксперт отметил, что это была крупнейшая нефтеперевалочная база в Крыму. Она использовалась как для гражданской инфраструктуры, но с большей вероятностью она использовалась именно для военных целей. Поблизости находится аэродром Саки, на котором базируется и фронтовая, и бомбардировочная авиация. Большая часть логистики юга Украины - это Херсонская и Запорожская области, где происходят боевые действия, - происходит именно через Крым. То есть именно эти нефтепродукты могли туда ехать, ими могли заправляться танки, грузовики. По словам Наожного, абсолютно вся военная техника могла заправляться через эту нефтебазу.

"Будем надеяться, что там выгорит дотла все, и тогда это будет иметь довольно серьезное влияние на способности врага", - добавил эксперт, комментируя последствия ударов.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, на нем пылает масштабный пожар, его до сих пор не могут потушить. Отмечается, что терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

Ранее этот объект уже успешно атаковали беспилотники ВСУ - в марте 2024 года. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же нефтебаза уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: