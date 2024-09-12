Также, эксперт рассказал, что может стать первой целью ракетных ударов по территории РФ.

Разрешение на использование западного вооружения по территории России не изменит ход войны, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

"Для того, чтобы изменить ход войны этими ракетами, их должно быть несколько тысяч. Подчеркиваю - не несколько десятков, которые мы используем. Не несколько сотен, а несколько тысяч. Только тогда будет перелом. Во время "Бури в пустыне" американцы только ракет ATACMS применили более 600 за чуть больше, чем месяц. Это при том, что армия Садама даже при нынешней очень сильно избитой российской армии - тогда была не соизмерима", - пояснил Черник.

В то же время он добавил, что решить одну из проблем для Сил обороны такие удары все же могут. Речь идет об уничтожении российской армейской авиации на местах базирования.

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"Такие вертолеты, как Ми-24, Ми-8, Ка-52 имеют боевой радиус до 200 километров. То есть он должен взять определенное вооружение на борт, долететь до линии боестолкновения, отстреляться и вернуться обратно. Это 200 километров. То есть они должны базироваться в этих радиусах. Вот по этим аэродромам и призвано быть применено все возможное ракетное оружие такого типа. Что существенно поднимет коэффициент уничтожения соответствующей техники, а соответственно снизит ее применение, которое сковывает движение наших войск", - добавил Черник.

Разрешение на удары по территории РФ: что известно

По данным The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Также издание отмечает, что госсекретарь Блинкен также "намекнул" на то, что Вашингтон принял аналогичное решение по ракетам ATACMS.

Похожую информацию подтвердили и в Кремле. В частности, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности".

Между тем издание The Telegraph отмечает, что в случае предоставления разрешения, под ракетным шквалом могут оказаться довольно интересные объекты, в частности авиабаза на окраине Липецка, где тренируются российские пилоты.

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