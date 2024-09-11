Великобритания и США могут снять ограничения, которые запрещают Украине бить поставленным оружием по целям на территории России.

Украина ожидает разрешения западных партнеров – США и Великобритании – на применение переданного дальнобойного вооружения для ударов по легитимным целям на территории РФ. Под ракетным шквалом могут оказаться довольно интересные объекты, в частности авиабаза на окраине Липецка, где тренируются российские пилоты.

Об этом пишет The Telegraph. Вполне возможно, что РФ уже начала эвакуацию училища, особенно после того, как в августе склады на авиабазе были поражены беспилотными летательными аппаратами.

Издание отмечает, что предоставление Киеву зеленого света для ракетных ударов дальнего радиуса действия, несомненно, повлияет на ход войны. Институт изучения войны определил не менее 225 потенциальных целей, которые Украина может поразить немедленно. Это военные аэродромы, тренировочные базы, логистические центры и производственные объекты, которые играют важную роль в поддержке российской военной машины.

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Однако эксперты предупреждают, что предоставление Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow и ATACMS не будет панацеей.

"Мы не должны переоценивать то, что это даст. Я боюсь, что некоторые из этих разговоров о переломном моменте и подобные комментарии просто преувеличивают возможности Storm Shadow", – отметил директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Савилл.

Существуют также сомнения относительно того, сколько ракет Storm Shadow осталось в арсенале Украины. Британия больше не производит это оружие в больших количествах, а французское производство родственной ракеты – Scalp – находится на "жизнеобеспечении", говорит Колби Бадвар, аналитик по вопросам безопасности и обороны.

Если ракет действительно не хватает, Украине пришлось бы очень тщательно выбирать цели, чтобы не тратить оставшиеся ресурсы, заметил Савилл.

"Второй вопрос – это дальность, на которой могут работать ракеты Storm Shadow и ATACMS. Хотя обе ракеты способны поражать цели на расстоянии почти 200 миль (около 320 км), представители американской разведки считают, что Россия вывела за пределы досягаемости до 90 процентов своих самолетов. Однако чем дальше российские самолеты от линии фронта, тем меньше вылетов они могут осуществлять – косвенная выгода от того, что западные ракеты покрывают большую территорию", – говорится в материале.

Освобождение Украины от ограничений на использование вооружения может также привести к другим тактическим и политическим преимуществам. Например, это решение дало бы сигнал, что Лондон и Вашингтон больше не беспокоятся о российском возмездии. Издание не исключает, что это могло бы подтолкнуть Берлин к поставкам ракет Taurus.

Это решение может разблокировать поставки и другого вооружения. Например, ракет JASSM американского производства, которые могут позволить Украине поражать цели на расстоянии 190 миль (около 305 км) вглубь России, включая около 30 авиабаз.

"Киев продемонстрировал, что может атаковать в глубине России, используя собственные ударные дроны отечественного производства, которые с осени 2022 года нанесли удары по сотням объектов. Эти отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), однако, не имеют боеголовок, способных проникать сквозь железобетонные конструкции. Хотя Россия иногда оставляет боеприпасы или истребители на открытом воздухе, она использует бункеры, укрепленные толстыми слоями бетона для защиты своих активов, которые боеголовка Storm Shadow может пробить насквозь", – отмечает The Telegraph.

Американские ПТРК ATACMS будут использоваться другим способом. Это баллистические ракеты, оснащенные кассетными боеголовками, которые разбрасывают тысячи мелких бомб над целью. Они лучше подходят для выведения из строя взлетно-посадочных полос на российских аэродромах или для поражения скоплений войск на открытой местности.

Модели, оснащенные унитарной боеголовкой, позволяют уничтожать менее защищенные одиночные цели, такие как системы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы, также и на открытой местности.

Но чтобы быть по-настоящему эффективными, запуски ракет дальнего радиуса действия должны сочетаться с наступательными действиями украинских сухопутных войск. Господин Савилл отметил, что если нет прогресса на земле, давление на врага за линией фронта может быть "терпимым".

Трансграничные удары по территории России позволили бы Украине получить преимущество на земле лишь в нескольких отдельных районах поля боя – Курской области России и северо-восточной части Харьковской области Украины.

Отмечается, что длительные дискуссии относительно того, предоставлять ли Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия по территории РФ, дорого стоили – элемент неожиданности был изъят из уравнения. Москва уже дала понять, что ожидает решения Великобритании и США, и сделала это еще до того, как Лондон или Вашингтон публично об этом заявили. В Кремле заявили, что Москва даст "адекватный ответ", если США позволят Украине нанести удар ракетами дальнего радиуса действия вглубь России.

Удары по России западным оружием

Издание The Guardian пишет, что Великобритания уже приняларешение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. В то же время объявлять об этом на саммите в Вашингтоне Лондон не планирует.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация прорабатывает вопрос снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в войне с РФ.

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