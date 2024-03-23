Вчерашний массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры является ответом россиян на успешные украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире телемарафона. По его словам, в действиях Москвы нет логики - это скорее "истерика" политического руководства.
"Логики нет, это скорее истерическая реакция военно-политического руководства РФ на успешные атаки по НПЗ во многих районах России, которые существенно повлияли на баланс нефтепродуктов в европейской части РФ. То есть дождались, пока Путина объявят президентом в очередной раз, собрали все, что у них было, и широким "веером" разбросали по Украине", - сказал он.
Рябцев добавил, что, к сожалению, атака повлекла большие потери прежде всего среди гражданского населения, а также поражение большого количества объектов, которые не имели никакого отношения ни к военной сфере, ни к объектам критической инфраструктуры.
По его словам, в перечне атакованных объектов были все те же ТЭС ДТЭК, и станции "Укрэнерго", которые атаковали и раньше. Единственным объектом, обстрелянным впервые, стала ДнепроГЭС, где есть достаточно серьезные повреждения.
"Их объем сейчас определяют специалисты. Скорее всего, работу станции удастся восстановить, но с ограниченным количеством производства электроэнергии", - отметил эксперт.
Рябцев сообщил, что энергоснабжение уже восстановлено почти во всех регионах, определенные ограничения остаются только в Одесской области, но они незначительны.
"Самая большая проблема это Харьков - именно город, не область. Там самые большие повреждения, которые не позволяют сейчас запитать всех потребителей. Поэтому по состоянию на сегодня имеем только проблемы по восстановлению энергоснабжения именно в Харькове. Во всех других поврежденных объектах были использованы другие схемы, чтобы питать потребителей, и сейчас нет графиков стабилизационных отключений по Украине", - сказал эксперт.
Ракетная атака РФ 22 марта
Вчера, 22 марта, Россия атаковала Украину более 150 ракетами и "шахедами". Основной целью ударов были объекты энергетики, в частности, ДнепроГЭС. Обстрел вызвал обесточивание в ряде областей.
Самая сложная ситуация была в Харькове, где ракетная атака стала самой мощной с начала полномасштабной войны. Город был полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт.
Институт изучения войны в своем отчете отметил, что российские оккупанты наносят удары по энергетическим объектам Украины, чтобы подорвать ее оборонно-промышленный потенциал. Кроме того, враг пытается использовать дефицит систем ПВО для того, чтобы разрушить энергетическую систему Украины.