Возобновление работы ДнепроГЭС возможно, но с ограниченным количеством производства электроэнергии.

Вчерашний массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры является ответом россиян на успешные украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире телемарафона. По его словам, в действиях Москвы нет логики - это скорее "истерика" политического руководства.

"Логики нет, это скорее истерическая реакция военно-политического руководства РФ на успешные атаки по НПЗ во многих районах России, которые существенно повлияли на баланс нефтепродуктов в европейской части РФ. То есть дождались, пока Путина объявят президентом в очередной раз, собрали все, что у них было, и широким "веером" разбросали по Украине", - сказал он.

Рябцев добавил, что, к сожалению, атака повлекла большие потери прежде всего среди гражданского населения, а также поражение большого количества объектов, которые не имели никакого отношения ни к военной сфере, ни к объектам критической инфраструктуры.

По его словам, в перечне атакованных объектов были все те же ТЭС ДТЭК, и станции "Укрэнерго", которые атаковали и раньше. Единственным объектом, обстрелянным впервые, стала ДнепроГЭС, где есть достаточно серьезные повреждения.

"Их объем сейчас определяют специалисты. Скорее всего, работу станции удастся восстановить, но с ограниченным количеством производства электроэнергии", - отметил эксперт.

Рябцев сообщил, что энергоснабжение уже восстановлено почти во всех регионах, определенные ограничения остаются только в Одесской области, но они незначительны.

"Самая большая проблема это Харьков - именно город, не область. Там самые большие повреждения, которые не позволяют сейчас запитать всех потребителей. Поэтому по состоянию на сегодня имеем только проблемы по восстановлению энергоснабжения именно в Харькове. Во всех других поврежденных объектах были использованы другие схемы, чтобы питать потребителей, и сейчас нет графиков стабилизационных отключений по Украине", - сказал эксперт.

Ракетная атака РФ 22 марта

Вчера, 22 марта, Россия атаковала Украину более 150 ракетами и "шахедами". Основной целью ударов были объекты энергетики, в частности, ДнепроГЭС. Обстрел вызвал обесточивание в ряде областей.

Самая сложная ситуация была в Харькове, где ракетная атака стала самой мощной с начала полномасштабной войны. Город был полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт.

Институт изучения войны в своем отчете отметил, что российские оккупанты наносят удары по энергетическим объектам Украины, чтобы подорвать ее оборонно-промышленный потенциал. Кроме того, враг пытается использовать дефицит систем ПВО для того, чтобы разрушить энергетическую систему Украины.

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